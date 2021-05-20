Emirefendi Mahallesi semt pazarına kavuşuyor
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Emirefendi Mahallesi semt pazarına kavuşuyor

Emirefendi Mahallesi semt pazarına kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bafra Belediyesi tarafından çalışmalarına daha önce başlanan ve ilgili komisyonlardan gerekli izinler alınan Emirefendi Mahallesi Semt Pazarı, belediye meclisinde onaylandı.

Bafra Belediyesi tarafından çalışmalarına daha önce başlanan ve ilgili komisyonlardan gerekli izinler alınan Emirefendi Mahallesi Semt Pazarı, belediye meclisinde onaylandı. Kaldırım çalışmalarının başladığı semt pazarı kısa süre içerisinde hizmete geçirilecek.

Başta Emirefendi Mahalle sakinleri olmak üzere, ilçedeki büyük pazar ve küçük pazara uzak olan vatandaşlar için oldukça önem taşıyan semt pazarı cumartesi günleri açılacak. Emirefendi Mahallesi'nde hayata geçirilecek semt pazarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlgili komisyonlarla ilgili işlemlerini daha önce tamamladığımız Emirefendi Mahallesi Semt Pazarımız meclisimizde onaylandı. O bölgedeki vatandaşlarımız için semt pazarının ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Semt pazarı Hasan Çakın Caddesi'nin, Emek Caddesi ile Çizmeli 2.Sokak arasında kalan kesimi, Limon Sokağın, Hasan Çakın Caddesi ile Nur 2.Sokak arasında kalan kesimi, Sakin Sokağın Hasan Çakın Caddesi ile Sakin 1. Sokak arasında kalan kısmında kurulacak ve ismi geçen cadde ve sokaklar o gün trafiğe kapatılacak. Semt pazarı olarak değerlendireceğimiz yerde kaldırım çalışmalarımız başladı. Amacımız orada bulunan vatandaşlarımızın daha uzak bölgelere gitmesindeki zorluğu azalmak ve mevcut iki pazar yerimizin yükünü hafifletmek. Böylelikle pandemi nedeniyle pazar yerlerimizdeki insan yoğunluğunu azaltmak noktasındaki hassasiyetimizin de gereğini yapmış olacağız. Söz konusu alana pazartesi ve perşembe günü tezgah açan pazarcılarımızın da gelmesi ve ürün çeşitliliği olması açısından gün olarak cumartesini belirledik. Pazarcı esnaflarımızın kullanacağı tezgahlar ile ilgili ölçüleri kendilerine bildireceğiz. Trafiğe kapatılıp hizmet verilecek alanda gün sonu ekiplerimiz temizliğini gerçekleştirecek. Pazarcı esnaflarımızın da bu manda hassasiyet göstereceklerini düşünüyorum. Alan pazar günü trafiğe açılacak. İlçemizin muhtelif yerlerine benzer semt pazarları açılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ evlerinin bulunduğu alanda da benzer beklentilerin olduğunu biliyoruz. İlgili komisyonlarla bu noktada görüşmelerimiz sürüyor" dedi. - SAMSUN

Emirefendi Mahallesi semt pazarına kavuşuyor
Emirefendi Mahallesi semt pazarına kavuşuyor
Emirefendi Mahallesi semt pazarına kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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