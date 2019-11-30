Emirdağlılar Vakfı'nın yeni hizmet binası görkemli törenle açıldı

30.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:50

Eskişehir Emirdağlılar Vakfı yeni hizmet binasının açılımı protokol ve vatandaşların yoğun katılımı gerçekleştirildi.



Ziyapaşa Caddesinde bulunan binanın açılış törenine; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Figen Kahya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, AK Parti Eskişehir il Başkanı Zihni Çalışkan, ilçe parti başkanları, STK üyeleri, Emirdağlı ve Eskişehirli vatandaşlar katıldı.



Emirdağlılar Vakfı Başkanı Murat Kahya, açılış konuşmasına, programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etmesiyle başladı. Kahya, "Eskişehir'de yaşayan Emirdağlı hemşerilerimize daha iyi hizmet için bu yeni binamızı açıyoruz. Kültürümüzü yaşatabileceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız vakıf binasını açıyoruz. Hepimiz akrabayız. Gönül kırpmadan birlik beraberlik için götürmek istiyoruz. Bizlerin ömrümüz bellidir ama böyle kurumların süresi yoktur. O yüzden buranın önemi büyük" şeklinde konuştu.



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da konuşmasında, Emirdağlı vatandaşların sadece yurt dışında özellikle Belçika'da büyük topluluk olarak bulunurken büyük başarılarına da imza attığı belirterek "Emirdağ güzel bir ilçemiz. Emirdağ'da etkisi ilçe sınırlarını aşmıştır. Emirdağlılar Eskişehir'de etkinler. Bu açılışla da bu görülüyor. Yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Eskişehir'in hayatında Emirdağlılar çok büyük katkı sunuyor. Şehrimize ve değerli Emirdağlı dostlarımıza hayırlı olsun" dedi.



Açılış törende söz alan Figen Kahya, Kazım Kurt, Ahmet Ataç, Kadir Bıyık ve diğer konuşmacılar, Emirdağlılar Vakfın yeni binasının hayırlı olmasını diledi.



Tören sonunda vakıf tarafından katılımcılara Emirdağ'a özel ikramlar sunuldu.



Yaklaşık 600 metrekare bir alana sahip olan Emirdağlılar Vakfı yeni binasında, hizmet birimleri için bölümler, toplantı ve konferans salonları bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA