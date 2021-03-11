Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 2021 yılında 'en ilham verici iş kadını' seçildi

Afyonkarahisar Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 'en ilham verici iş kadını' seçilerek Emirdağlıların gururu oldu.

Geçtiğimiz Dünya Kadınlar Günü'nde Belçika'daki ünlü bir firmanın CEO'su Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'da çalışmaları ve üstün başarılarından dolayı, 'Belçika'nın en ilham verici iş kadını' yani tüm çalışan kadınlara ve gençlere ilham perisi olarak seçildi. Ünlü bir otomobil firması, dünyada tek olan el yapımı otomobili dört günlüğüne Zehra Sayın'a armağan olarak tahsis etti.

Belçika'da ikamet eden Emirdağlı Zehra Sayın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kendime dört günlüğüne tahsis edilen bu el yapımı otomobili almaktan bir Kadın olarak gurur duydum. Brüksel'in sevilen ve tanınmış siması olan Emirdağlı Ozan Kamil Sayın'ın kızıyım. Belçika'da Türk toplumunun gençlerinin artık ülkede başarılı mevkilere gelmeye başladıklarını ve ilham verici eylemlere imza atmayı başardım ve mutlu oldum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı