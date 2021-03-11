Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 2021 yılında 'en ilham verici iş kadını' seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 2021 yılında 'en ilham verici iş kadını' seçildi

11.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:45
Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 2021 yılında 'en ilham verici iş kadını' seçildi

Afyonkarahisar Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 'en ilham verici iş kadını' seçilerek Emirdağlıların gururu oldu.

Afyonkarahisar Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 'en ilham verici iş kadını' seçilerek Emirdağlıların gururu oldu.

Geçtiğimiz Dünya Kadınlar Günü'nde Belçika'daki ünlü bir firmanın CEO'su Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'da çalışmaları ve üstün başarılarından dolayı, 'Belçika'nın en ilham verici iş kadını' yani tüm çalışan kadınlara ve gençlere ilham perisi olarak seçildi. Ünlü bir otomobil firması, dünyada tek olan el yapımı otomobili dört günlüğüne Zehra Sayın'a armağan olarak tahsis etti.

Belçika'da ikamet eden Emirdağlı Zehra Sayın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kendime dört günlüğüne tahsis edilen bu el yapımı otomobili almaktan bir Kadın olarak gurur duydum. Brüksel'in sevilen ve tanınmış siması olan Emirdağlı Ozan Kamil Sayın'ın kızıyım. Belçika'da Türk toplumunun gençlerinin artık ülkede başarılı mevkilere gelmeye başladıklarını ve ilham verici eylemlere imza atmayı başardım ve mutlu oldum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 2021 yılında 'en ilham verici iş kadını' seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevket Çoruh Aleyna Tilki Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emirdağlı Zehra Sayın, Belçika'nın 2021 yılında 'en ilham verici iş kadını' seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:45:45. #1.15#
title