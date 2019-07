Emirdağlı gurbetçiden eğitime büyük destek

44 yıl Avrupa'da çalıştıktan sonra memleketine okul yaptırıyor

AFYONKARAHİSAR - Bundan 44 yıl önce gittiği Avrupa'da gurbetçi olarak çalışan 60 yaşındaki Emirdağlı gurbetçi Şahinde Şahin, eşinin adını taşıyan bir anaokulu yaptıracak.

Geçtiğimiz Afyonkarahisar İl Genel Meclis Toplantısında Emirdağlı Gurbetçi Şahinde Şahin'in eşinin adını taşıyacağı 5 derslikli Anaokulu yaptırması oy birliğiyle kabul edilmişti. Emirdağlı hayırsever gurbetçi Şahinde Şahin ve oğlu Veysel Karani Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban Emirdağlı gurbetçilerin Afyon için bir şans olduğunu belirterek, "Bu şans nedir Emirdağlı vatandaşlarımızın yurt dışına gidip, burada güzel kazanımlar elde etmesidir. Ancak bu kazanımlar bir hayra dönüşmeseydi, bir katkıya, bir yardıma dönüşmeseydi belki biz bu kazanımları daha çok duyamayacaktık. Emirdağlı gurbetçilerimiz, vatan sevgisi, yurt sevgisi, toprak sevgisi çok yüksek düzeyde olan insanlar. Bu yüzden sadece Emirdağ'ımıza değil, Afyonumuzun her yerine, Türkiye'mizin her yerine yardımları, katkıları çok büyük. Bugün de bu güzel katkılardan bir tanesini inşallah hatta 2. Sinin müjdesini vermek üzere toplandık" dedi.

800 BİN TL'LİK BAĞIŞTA BULUNDU

Hayırsever gurbetçi Şahinde Şahin'in 800 bin TL'lik bağışta bulunduğunu aktaran Çoban, "Bu hafta biliyorsunuz İl Genel Meclisimizden de bu şartlı bağışı geçirdik. Milli Eğitim müdürlüğümüze tabi ki bu bağışı bulundu. Eşi yeni rahmetli olan Mustafa Şahin ağabeyimizin de ruhu şad olsun. eşi Şahinde Şahin hanımefendimin ve evlatlarının geç vakitte cennette buluşsunlar. Şimdi eşi Mustafa Şahin adına Emirdağ'da Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Genel Meclisimiz, İl Özel İdaremiz kanalıyla 5 derslikli bir anaokulu inşallah yapılacak" dedi.

5 DERSLİK ANAOKULU

Şahinde Şahin'in daha büyük bir okul için bağışta bulunacağını belirten Çoban, "Maalesef yurtdışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın her ne kadar toprak sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi çok üst düzeydeyse de bir takım, tabi devlet kurumları mutlaka yapmaz ama bir takım kişiler veya yerler diyelim yapılan bu bağışları zamanında eksiksiz harcamak yerine biraz bekletebiliyorlar. Başka amaçlarla kısmen olsun kullanabiliyorlar. İnşallah 5 derslik anaokulu yapıldığı anda Şahinde Şahin hanımefendi daha büyük yardımı, daha büyük bir okulu milli eğitimimizin ihtiyaç duyduğu neyse, ilkokul, ortaokul, belki bir pansiyon neyse onu inşallah Afyonumuza kazandıracak. İlla Emirdağ olması diye de bir şartımız şok. Milli eğitimimizle görüşeceğiz nereye ne lazımsa ilkokul, ortaokul, pansiyon, bir eğitimi yuvası için ne lazımsa onu da kendi adına yani Şahinde Şahin adına yapılacak ki bu bağışı şimdiki bağışından çok çok daha yüksek olacak" diye konuştu.

HELALİNDEN KAZANDIK

Uzun yıllar Avrupa'da çalışan ve kendi işini kuran Şahinde Şahin eşinin adına bir hayırda bulunacağını belirterek, "Yıllarca Avrupa'da çalıştık, emek verdik. Eşimin ruhu için böyle bir hayır işi düşündük. Sağ olsunlar eşin-dostun veyahut bütün milli eğitimin yardımıyla biz bu işi yaptırmak için niyetlendik. 1975'de 16 yaşında evlendim Avrupa'ya gittim 76'da işe girdim ve 8 sene bir fabrikada çalıştım. 1985'te kendime bir güzel iş yeri açtım. 2016'ya kadar işimi devam ettirdim. 2016'da eşimi kaybettikten sonra işimi bıraktım. Şuanda emekliyim. Her şeyimiz çok güzel geçti, evliliğimiz, hayatımız. Halelinden kazandık parayı onu da helal bir yere vermeyi Allah nasip etti bize.

Veysel Karani Şahin de "Babam için yapılacak olan okul hayırlı olsun diyelim şimdiden. İnşallah devamı da gelir. Niyetimiz bizimde yaptırmamız. Emirdağ'a hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA