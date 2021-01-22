Emirdağ Kaymakamlığı sokak kedileri için "Kaputa Vur Hayat Kurtar" videosu hazırladı
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Emirdağ Kaymakamlığı sokak kedileri için "Kaputa Vur Hayat Kurtar" videosu hazırladı

22.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:32
Emirdağ Kaymakamlığı sokak kedileri için

Emirdağ Kaymakamlığınca soğuk havalarda araçlarının motor kısmına sığınan sokak kedilerinin zarar görmemesi için hazırlanan "Kaputa Vur Hayat Kurtar" videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Emirdağ Kaymakamlığınca soğuk havalarda araçlarının motor kısmına sığınan sokak kedilerinin zarar görmemesi için hazırlanan "Kaputa Vur Hayat Kurtar" videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, soğuk havanın etkisini arttırdığı son günlerde kedilerin araçların motorlarına sığındığı belirtilerek can dostlarının zarar görmemesi adına sürücülerin kontağı çevirmeden önce kaputa vurması gerektiği belirtildi.

Sokak kedilerine dikkat çekilen videoda ilçedeki güvenlik güçleri, sağlık, eğitim, belediye çalışanları ile çocukların araçların başında elleriyle kaputlara vurması yer alıyor.

"Kaputa Vur Hayat Kurtar" sözlerinin dile getirildiği görüntülerde, sürücülerin soğuk havalarda araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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