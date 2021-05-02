Emirdağ'ın yöreye özgü olan "Emirdağ kilimi" tescillendi
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Emirdağ'ın yöreye özgü olan "Emirdağ kilimi" tescillendi

Emirdağ'ın yöreye özgü olan 'Emirdağ kilimi' tescillendi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Emirdağ Belediyesince başvurusu yapılan yöreye özgün olan "Emirdağ kilimi"nin, tescil belgesi alındı.

Emirdağ Belediyesince başvurusu yapılan yöreye özgün olan "Emirdağ kilimi"nin, tescil belgesi alındı.

Emirdağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Emirdağ kilimini sadece Afyonkarahisar ve bölgesinde değil, hem ulusal hem de uluslararası piyasalara tanıtmak, duyurmak gayesiyle 2020 yılında coğrafi işaret kapsamında tescil ettirmek için Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun talimatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapıldığı bildirildi.

Dokumasının her aşamasında ustalık ve özel usuller gerektiren yöresel "Emirdağ kilimi" geleneksel metotlarıyla koruma altına alındı.

Emirdağ kültürüne yaptığı desteklere tescil alanında yenisini ekleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ kültürünü birer birer tescilletmeye devam ettiklerini kaydetti.

Emirdağ güvecininin ardından kiliminin de tescillendiğinin müjdesini veren Koyuncu, şöyle devam etti:

"Emirdağ kilimi ile ilçedeki yerel üreticilerin kalkınması, ilimiz sınırlarını aşarak tüm dünyada ticari değer haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emirdağ kiliminin diğer kilimlerden daha özgün ve motiflerinin farklı olması bu belgeyi almasını sağlamıştır. Memleketimize hayırlı olsun, Emirdağ kültürüne sahip çıkmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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