Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

21.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:31

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Hamzahacılı-Salihler köy yolu, Daydalı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi istikametinden Çeltik ilçesine doğru seyir halinde bulunan Ali G. yönetimindeki 26 VF 909 plakalı araç, Hamzahacılı-Salihler köy yolu istikametinde bulunan virajı alamayarak yoldan çıktı. Meydana gelen trafik kazasında Ali G. (1954) ve araç içerisinde bulunan Rükiye G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA