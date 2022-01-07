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Emirdağ'da okullara spor malzemesi desteği

Emirdağ'da okullara spor malzemesi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde okullara kaymakamlık tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde okullara kaymakamlık tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.

Emirdağ Spor Salo'nunda gerçekleştirilen törenle ilçedeki ilk ve orta dereceleri okullara oyun topları başta olmak üzere beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere malzeme dağıtımı yapıldı Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici törende yaptığı konuşmada spora verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından spor malzemeleri okulların yetkililerine Kaymakam Bilici ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da okullara spor malzemesi desteği

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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