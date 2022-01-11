Emirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı - Haberler Ekonomi
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Emirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

Emirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) Mesleki Eğitim Meslek programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Emirdağ OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri'nde ( Osb ) Mesleki Eğitim Meslek programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Emirdağ Osb'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.

İrtibat büroları Türkiye genelinde Afyonkarahisar dahil olmak üzere 255 noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zoom üzerinden katılımıyla açıldı. Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu Emirdağ OSB yönetim binasından açıldı. Açılışa Kaymakam Osman Bilici ile ilçe protokol üyeleri katıldı. Açılan Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu'yla OSB'lerde işgücü piyasasındaki arz-talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesinin sağlaması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

Emirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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