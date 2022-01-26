Emirdağ'da köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Emirdağ'da köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Emirdağ'da köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede yağan yoğun kar yağışı sonrası 3 günden bu yana İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı yol açma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 10'a yakın personel iş makineleri ile köy yollarında sürekli devriye gezerek yollardaki kar birikintilerine müdahale ediyor. Ekiplerin köy yollarını açık tutmak için çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, kar, Yerel, Haber

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