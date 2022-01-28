Emirdağ'da karla mücadele çalışmaları değerlendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emirdağ'da karla mücadele çalışmaları değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Emirdağ'da karla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kar yağışının ardından başlatılan köy yollarının ulaşıma açılması çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

EMİRDAĞ, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kar yağışının ardından başlatılan köy yollarının ulaşıma açılması çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Bilici, karla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İlçe Özel İdaresi yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bilici, ilçede karla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirerek, kar yağışları sonucu kapanan yolların açılması ve yolda kalan vatandaşlara anında müdahale edilmesi konusunda yürütülen başarılı çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Osman Bilici, Karahisar, Emirdağ, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title