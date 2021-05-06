Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı
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Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı

Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

1-7 Mayıs 'Karayolları Trafik Haftası' Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı.

1-7 Mayıs 'Karayolları Trafik Haftası' Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı.

Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından ilçede çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerde trafik kurallarına uyulması çağrısı yapıldı. Tam kapanmaya denk gelen hafta kapsamında 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda, Trafikte Her Yıl Daha İyiye ve Emniyet Kemerimi Unutmam' sloganlarıyla sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı. Hafta kapsamında jandarma tarafından bilgilendirilmeler yapıldı. Emirdağ içesinin çeşitli yerlerinde oluşturulan kontrol ve denetim noktalarında ise vatandaşlar bilgilendirilerek, trafik kurallarını tanıtıcı broşürler sürücülere dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı
Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı
Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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