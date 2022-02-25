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Emirdağ'da futsal turnuvası devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Emirdağ'da futsal turnuvası devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen kurumlar arası futsal turnuvası devam ediyor.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen kurumlar arası futsal turnuvası devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futsal Turnuvası çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada oynanan maçların çok heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini belirten Kaymakam Osman Bilici, fırsat buldukça gittiği karşılaşmalarda tribünlerden takımları desteklemeyi ihmal etmiyor. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ'da futsal turnuvası devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Karahisar, Futsal, Spor, Haberler

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