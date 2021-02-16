Emirdağ'da drone eğitimi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki 16 kamu görevlisine drone eğitimi verildi.

İlçe Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) konferans salonundaki drone eğitimine Emirdağ Kaymakamlığı ile güvenlik güçlerinden 16 personel katıldı.

İhsan Yumuturuğ tarafından verilen eğitimlerde, havacılıktaki temel kuvvetler, kanat ve pervane profili, genel meteoroloji bilgisi ve lityum polimer bataryalar gibi konularda bilgiler verildi.

3 günlük eğitimin ardından yapılan sınavdan başarılı olan personele belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz