Emirdağ'da çay ocakları müşteri kabul etmeksizin hizmet vermeye başladı

Emirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocakları, müşteri kabul etmeksizin dışarıya servis hizmeti vermeye başladığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Meclisince kapatılan ve ruhsatında çay ocağı ibaresi yer alan işletmeler, masa, sandalye vb. araç gereçleri kaldırılarak müşteri kabul etmeksizin dışarıya servis olarak hizmet verme şartıyla açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz