Emirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahallede M.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.