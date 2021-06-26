Emirdağ'da 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
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Emirdağ'da 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Emirdağ'da 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Eskişehir Caddesi'nde meydana geldi. S.T. (19) yönetimindeki plakasız motosiklet ile M.E.C. (20) yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kaskları olmadığı öğrenilen S.T., M.E.C. ve Y.K. (21) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan S.T. ile M.E.C.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobili sollamaya çalışan motosikletle karşı yönden gelen diğer motosikletin kafa kafaya çarpıştığı görüldü.


- Afyonkarahisar
Emirdağ'da 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Emirdağ'da 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Emirdağ'da 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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