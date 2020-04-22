Emirdağ'da 2 ev karantinaya alındı AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs vakasının görüldüğü Emirdağ ilçesindeki 2 ev karantinaya alındı.

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs vakasının görüldüğü Emirdağ ilçesindeki 2 ev karantinaya alındı.

İlçede geçen günlerde koranavirüs bulguları görülen 3 kişi, Afyon Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Görülen vakaların ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak bir dizi kararlar aldı. Bu kapsamda Menderes Mahallesi 1006 Sokak ile İncili Mahallesi 2110 Sokak'ta iki ayrı ev koronavirüs şüphesi nedeniyle giriş ve çıkışa kapatılarak, karantinaya alındı. 14 gün süreyle bu binalara giriş, çıkış kontrollerinin uygun görülen periyotlarla emniyet güçlerince yapılmasına karar verildi. Kurul ayrıca, ilçe merkezinde muhtelif yerlerde güvenlik noktaları oluşturulup, her bir noktada emniyet görevlileri, belediye zabıta ekiplerince günlük denetim yapılmasını kararlaştırdı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA