Emircan Altıntaş, BB Erzurumspor'da
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Emircan Altıntaş, BB Erzurumspor'da

Emircan Altıntaş, BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Alanyaspor'un oyuncusu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Alanyaspor'un oyuncusu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki forvet Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı. Altıntaş, geçtiğimiz sezon TFF. 1. Lig'de Adana Demirspor formasıyla 24 maça çıkarken 6 gollük katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Emircan Altıntaş" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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