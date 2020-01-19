Emirates ve Katar Havayolları İran hava sahasını kullanmaya devam edecek

19.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:01

İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Irak toprakları üzerinde yaşanan askeri operasyon ve saldırılara rağmen Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli birçok şirket İran hava sahası üzerindeki uçuş güzergahını değiştirmedi.



Washington ile Tahran yönetimi arasında Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve İran ordusunun Ukrayna havayolları'na ait bir yolcu uçağını 'yanlışlıkla' düşürmesi sonrası Avrupa ve Asya merkezli birçok uluslararası sivil havacılık firması İran hava sahası üzerinden uçmayı durdurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle