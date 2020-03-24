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Emirates Grubu'nun COVID-19 ile ilgili olarak faaliyetlerinde düzenlemeler

Emirates Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum şu açıklamalarda bulundu:

24.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:04
Emirates Grubu'nun COVID-19 ile ilgili olarak faaliyetlerinde düzenlemeler

"COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünya gerçek anlamda karantinaya girmiş durumda. Hem coğrafi olarak hem de sağlık, toplum ve ekonomi bağlamında, kapsam ve ölçek bakımından örneğine rastlanmamış bir kriz hali söz konusu. 2020 Ocak ayına kadar, Emirates Grubu mevcut mali yıldaki hedeflerine göre iyi bir performans sergiliyordu. Ancak COVID-19 geçtiğimiz 6 haftada bu durumda ani ve sancılı bir duraklamaya yol açtı.

"Global uçuş ağına sahip bir şirket olarak, ülkelerin sınırlarını yeniden açtığı ve seyahat etmeye olan güvenin yeniden tesis edildiği zamana kadar yolcu hizmetlerimizi sürdürmenin mümkün olmadığı bir durumdayız. 25 Mart Çarşamba tarihine kadar, yoğunluğun sürdüğü kargo uçuşlarına devam edilecek olsa da, Emirates yolcu operasyonlarının büyük kısmını geçici olarak askıya almıştır. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek ve şartlar elverdiğinde hizmetlerimizi tekrar sunmaya başlayacağız."

Yolcuların ülkelerine dönüşünü desteklemek için hükümetler ve müşterilerden alınan talepler neticesinde, Emirates, sınırlar açık kaldığı sürece ve talep olması halinde, ikinci bir emre kadar aşağıdaki ülkelere yolcu ve kargo uçuşları gerçekleştirmeye devam edecektir: Birleşik Krallık, İsviçre, Hong Kong, Tayland, Malezya, Filipinler, Japonya, Singapur, Güney Kore, Avustralya, Güney Afrika, ABD ve Kanada. Durum dinamik yapısını korumakta olup yolcular uçuş durumlarını emirates.com üzerinden kontrol edebilirler.

Sheikh Ahmed şunları ekledi: "Emirates Grubu olarak güçlü bir bilançoya ve önemli bir nakit likiditeye sahibiz venormale dönüş için yeterince hazırlıklı olabilmek adına yerinde ve zamanında harekete geçerek azalan uçuş programlarının uzun süre devam etmesi halinde bunun altından kalkabiliriz ve kalkacağız."

Maliyet azaltma tedbirleri

Emirates Grubu, seyahat talebiyle ilgili görünümün pazarlar genelinde kısa ila orta vadede zayıf olmaya devam etmesi nedeniyle, maliyetleri kontrol altına almak için bir dizi tedbir almıştır. Bu tedbirler şunlardır:

İsteğe bağlı harcamaların ertelenmesi veya iptali

Gerekli olmayan işe alım ve danışmanlık işlerinin dondurulması

Maliyet tasarrufu ve verimlilik fırsatları bulmak için tedarikçilerle çalışılması

Azalan uçuş kapasitesi ışığında çalışanların ücretli veya ücretsiz izin almaya teşvik edilmesi

Sheikh Ahmed, maliyet tedbirleriyle ilgili ilgili şunları söyledi: "Çalışanlardan şirketten ayrılmalarını istemek yerine, iş gücümüzü korumak ve yetenekli ve becerili çalışanlarımızı mümkün oldukça bünyemizde tutmak istiyoruz. İşten çıkarma yoluna gitmek istemiyoruz. Talep tekrar yükseldiğinde, hızlı bir şekilde çıkış yaparak müşterilerimize hizmet sunmaya devam etmek istiyoruz."

Emirates Grubu güçlü bir likiditeye ve sağlıklı bir nakit pozisyonuna sahiptir ancak bu süreçte tedbir alarak maliyetleri azaltmaya yönelik adımlar atmaktadır. Emirates, pazarlarına hizmet etme konusunda kararlılığını sürdürmekte olup ilgili otoriteler izin verdiği anda normal uçuş programını devam ettirmeyi sabırsızlıkla beklemektedir.

Müşterilerin, çalışanların ve toplulukların korunması

Emirates Grubu, yolcuların ve çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için en güncel kılavuzları uygulayabilmek adına durumu yakından takip etmekte olup tüm ilgili otoritelerle düzenli temas halindedir.

Emirates, COVID-19 riskini azaltmak için, çalışanlarına kesinlikle keyfi seyahat etmemeleri yönünde tavsiyede bulunmuş, operasyonel olarak uygun olan durumlarda tüm çalışanlar için evden çalışma politikalarını uygulamaya koymuş, tesislerinde gelişmiş temizlik ve dezenfeksiyon protokollerini devreye sokmuş, ofisin kilit giriş noktalarında sıcaklık taraması gerçekleştirmeye başlamış ve el temizliği ve sağlık uygulamaları ile ilgili kurum içi eğitim kampanyaları başlatmıştır.

Geçtiğimiz haftalarda, şirket ayrıca Dubai kalkışlı uçaklarının tamamında tedbir olarak gelişmiş temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri almış olup yerel otoritelerin gerektirdiği tarama önlemlerini almak için havalimanlarıyla yakın temas halinde çalışmaktadır.

Kabin ekibi ve havalimanı ekipleri gibi ön büro çalışanlarına, görev sırasında güvende olmaları adına el dezenfektanı ve maske tedariki dahil destek verilmektedir.

Emirates Grubu, BAE'nin ulusal COVID-19 müdahalesi dahil olmak üzere, tüm pazarlarda toplumun sağlığını korumaya yönelik tüm girişimlere tam destek vermektedir.

Sheikh Ahmed şunları söyledi: "Şirketimiz ve seyahat sektörü açısından görülmemiş bir süreçten seçiyoruz ancak bunun üstesinden geleceğiz. Faaliyetlerimiz yara alıyor ancak uzun vadede önemli olan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hizmet ettiğimiz toplumlar için doğru olanı yapmaktır. Çalışanlarımız, ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızdan gördüğümüz destek ve dayanışmayla, Emirates'in bu zorluğun üstesinden gelerek bu süreçten daha da güçlü çıkacağından şüphem yok."

Kaynak: Bültenler

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