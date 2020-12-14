Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.
Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada, Dubai-İstanbul seferlerinin 21 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'la birlikte Avrupa'da sefer yapılan şehir sayısının 31'e yükseleceği kaydedildi.
Emirates, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
Dün de Flydubai, Dubai-İstanbul seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren başlayacağını açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu