Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor
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Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor

14.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:34
Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurdu.

Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada, Dubai-İstanbul seferlerinin 21 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'la birlikte Avrupa'da sefer yapılan şehir sayısının 31'e yükseleceği kaydedildi.

Emirates, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.

Dün de Flydubai, Dubai-İstanbul seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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