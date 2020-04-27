Emir Yargın evde klip çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emir Yargın evde klip çekti

Türkçe elektronik müziğin ilk temsilcilerinden Emir Yargın uzun bir aradan sonra yayınladığı teklileri 'Beni Yalnız Bırakın' ve 'Mevzu Kriz'in ardından şimdi de 'Dene Yanıl' ile karşımızda.

Emir Yargın evde klip çekti
27.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:01

Müzik kariyerinin yanı sıra çektiği eğlenceli yemek programı ile de adından söz ettiren müzisyen, son şarkısının klibini evde çekti. Sanatçı, son şarkısı ve klibi çekerken yaşadıklarını RedBull.com'a anlattı.

Türkçe elektronik müziğin ilk temsilcilerinden Emir Yargın, özgün tarzı ile son yılların en çok konuşulan isimleri arasındaki yerini koruyor. Aynı zamanda yönetmenlik yapan Yargın, son şarkısının klibini de evde kendi imkanları ile Yüksel Şardağ'ın katılımıyla çekti. Son duruma ilişkin Redbull.com'a konuşan müzisyen, "Sadece evdeki malzemelerle klip çekerken karşılaştığım zorluklardan birisi; önceki çalışmalarımda evleri, dekorları ve oyuncuları seçme ve düzenleme hakkına sahiptim. Dene Yanıl klibinde işin en zor yanı ise bu sefer kamera karşısındaki de benim. Videoyu kız arkadaşım Yüksel Şardağ ile beraber çektim ve ben onun karşısında rol yapmaya utandım. Bu da bu videonun çekim sürecindeki hem komik hem de zorlayıcı kısımlardan biri oldu" sözlerini kullandı.

Şarkılarındaeğlenceli sözleri, güçlü ritimleri ile destekleyen sanatçının 'Dene Yanıl'daki sözleri de yine Emir Yargın 'a ait. 'Dene Yanıl'ın müziği ise İbrahim Sefa Tuna'ya ait.

'Dene Yanıl' isimli şarkısının son dönemde herkesin ortak zorlu anları ile örtüştüğüne dikkat çeken Yargın, "Şarkı, varılacak bir yer olmamasına rağmen dört nala koşmamızdan bahsediyor. Tüm o koşturmalarımızı sorguladığımız bir döneme girdik. Koşmadan da olabilen birçok şeyin olabildiğini gördük" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Magazin
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Magazin
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Magazin
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Magazin
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Magazin
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Genç milyarderden, milyon dolarlık 7 yatak odalı malikanesinde ilk poz
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Pakistan Başbakanı'ndan 'Diriliş Ertuğrul' yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Podolski Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Emir Yargın evde klip çekti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 22:57:37. #1.14#
title