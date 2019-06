Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Ordu'da, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit, düzenlenen programla anıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki etkinliğe, Ordu'nun 19 ilçesinden yaklaşık 3 bin 500 genç katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda şehitler için Kur'anı Kerim okundu.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bu cennet vatanı kendilerine emanet eden başta Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Şanlı bayrağın bu vatan üzerinde sonsuza dek dalgalanacağını vurgulayan Öztürk, "Buna hiçbir güç ve kuvvet engel olamayacaktır. Bizler birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz süre içerisinde hiçbir güç ve kuvvet bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Buradan şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bin yıl önce atalarımız bu toprakları bizlere şehit olarak bıraktı. Bugün de yine memleketin her tarafında bir karış toprağımızı dahi kimseye vermemek için gençlerimiz nöbet tutuyor. Bu, devletimizin ilelebet yaşayacağının müjdesini veriyor. Bugün de gençlerimiz bu programa gösterdikleri ilgi ve alakayla bunu bir kez daha göstermiş oldu. Gençlerimizin alnından öpüyorum."

Konuşmaların ardından geleneksel kıyafetlerle gençler, gaziler ve at eşliğinde biniciler geçiş yaptı.

Etkinlik kapsamında, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübünce atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Programda, at üzerinde akrobasi ve karpuz kesme gösterileri ilgi gördü.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakam Vekili Hayrettin Buğra Güzel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Aybastı Belediye Başkan Vekili Kerim Em ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA