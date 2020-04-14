"Emir gelsin, askere giderim" diyen 75 yaşındaki "Yusuf amca" biriktirdiği parayı Milli Dayanışma...
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yusuf Yıldız, Konya, Güncel

"Emir gelsin, askere giderim" diyen 75 yaşındaki "Yusuf amca" biriktirdiği parayı Milli Dayanışma...

Konya'da yaşayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan emekli Yusuf Yıldız (75), biriktirdiği parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

14.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50

Konya'da yaşayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan emekli Yusuf Yıldız (75), biriktirdiği parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

Yıldız, Meram Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya 1100 avro bağışlamak istediğini söyledi.

"Bugün görev emri gelsin, askere giderim"

Kaymakamlıktan gelen görevlilere kampanya hesabına yatırmaları için parasını teslim eden Yusuf Yılmaz, görevlilerin "Bir ihtiyacınız var mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Allah'a hamdolsun hiç bir sıkıntım yok. Tek isteğim devletimizin ayakta durması. Cumhurbaşkanımızın üzerindeki yükü ben kendi üzerime alıyorum, üzerimde hissediyorum. Devletimizi yönetenlerin, diniyle, imanıyla bu ülkeyi düşmana teslim etmemeleri için gayret göstermelerini istiyorum. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Bugün bana görev emri gelsin, askere gelirim. Allah'ın izniyle gücümün yettiği kadar ülke için canımı feda ederim."

"Yusuf amcayla gurur duyduk"

Meram Kaymakamı Resul Çelik de yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Kampanyaya her kesimden destek geldiğini ileten Çelik, "Emekli Yusuf amcamızın böyle bir başvurusu bizi mutlu etti. Özellikle sıkıntısı, talebi sorulduğunda 'Devletin ayakta durmasını isterim.' demesinden gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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