Emir Dağları'ndaki yılkı atları drone ile görüntülendi
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Emir Dağları'ndaki yılkı atları drone ile görüntülendi

02.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:26
Emir Dağları'ndaki yılkı atları drone ile görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Emir Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Emir Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

Tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Emirdağ ilçesi, ismini aldığı Emir Dağları'ındaki Yellibel, Yassıyurt, Gölcük ve Çomaklı yaylalarında koloniler halinde yaşayan onlarca yılkı atı, doğaya da ayrı bir güzellik katıyor.

Mevsime bağlı olarak ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bazen de yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla karınlarını doyuruyor.

Karlı Emir Dağları arasındaki yaylalarda toplu halde gezen ve dört nala koştururken görenleri kendilerine hayran bırakan atlar, drone ile görüntülendi.

Yayladaki yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, özellikle Afyonkarahisar ve çevre illerdeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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