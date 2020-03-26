Eminönü ve Taksim boş kaldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, evde kalınması çağrısı nedeniyle normalde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Eminönü'nde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, evde kalınması çağrısı nedeniyle normalde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Eminönü'nde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kaynak: AA