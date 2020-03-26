Eminönü ve Taksim boş kaldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, evde kalınması çağrısı nedeniyle normalde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Eminönü'nde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
26.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, evde kalınması çağrısı nedeniyle normalde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu Eminönü'nde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
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Kaynak: AA