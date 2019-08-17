EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.
17.08.2019 17:09
Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.
Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA