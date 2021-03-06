Eminönü'ndeki kalabalık havadan fotoğraflandı

KADEMELİ normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde Eminönü meydanında insan ve araç trafiği oluştu. Eminönü Meydan ve Galata Köprüsü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar günü uygulanmaya geçti. Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü. Kısıtlama günlerinde yolların ve meydanların boş kaldığı İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Kısıtlama öncesi haftasonu kalabalık olan yerlerden biri olan Eminönü ve Galata Köprüsü kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi günü ile birlikte yeniden hareketlendi. Öğle saatlerinden itibaren insan ve araç trafiğinin arttığı Eminönü Meydan ve Galata Köprüsü'ndeki son durum havadan fotoğraflandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı