EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

31.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:59
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/ YENİYILA saatler kala Eminönü'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Ali AKSOYER/ YENİYILA saatler kala Eminönü'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

2020'nin son saatlerinde Eminönü Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala vatandaşlar burada bulunan işyerlerinden alışveriş yaptı. Eminönü'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Eminönü'nde kalabalık 


EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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