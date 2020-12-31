EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/ YENİYILA saatler kala Eminönü'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

2020'nin son saatlerinde Eminönü Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala vatandaşlar burada bulunan işyerlerinden alışveriş yaptı. Eminönü'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Eminönü'nde kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER