Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor

01.11.2019 11:25

Eminönü'nde bulunan balıkçı teknelerinin 1 Kasım itibariyle kaldırılması yönünde ihtarname gönderilmesinin ardından bugün itibariyle kapatılması beklenen balıkçı teknelerinde satış devam ediyor. Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, "Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz" dedi.

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle dolduğu kaydedilmişti.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, "Bizlere 1 Kasım'da kapanma yazısı gelmişti. Biz de yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurduk. Onun sonucunu bekliyoruz. Onun haricinde şuan için bir şey yok. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz" dedi.

1 Kasım 2019 itibariyle kaldırılması planlanan balıkçı teknelerinde ise balık satışlarının devam ettiği görüldü.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA