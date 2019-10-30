Eminönü'ndeki balık-ekmek tekneleri havadan görüntülendi

30.10.2019 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışmalara yol açarken kaldırılması planlanan balık-ekmek tekneleri drone ile havadan görüntülendi.

Eminönü'ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı. İBB Eminönü'nde balık ekmek satan tekne sahiplerine ihtarname gönderdi. Gönderilen yazılarda, satış yapılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi.

"YABANCI TURİZME ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN BİR YER"

1895 yılından beri Eminönü'nde balık ekmek sattıklarını ifade eden Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yöneticisi Bayram Ceylan, "Teknelerin kaldırılmasına yönelik tebligat elimize ulaştı. Biz Bizler de buranın kapanmaması için mücadelemizi veriyoruz. Çünkü buralar dün veya bugün açılan bir yer değil, 1895 yılından beri burası hizmet veriyor. Burası dededen toruna kalma bir mirastır. Türk turizmine ve yabancı turizme çok büyük katkı sağlayan bir yerdir. Biz bu süreci 2004 yılında da yaşadık. O süreçte işgaliye bedelleri vardı. O zaman kolluk kuvvetleri geldiğinde bizler de onlara çay ikram ederek yerimizi boşalttık. Şuan ise ev sahibi ile kiracı ilişkisi var" diye konuştu.

"KALDIRILMASI BÜYÜK YANLIŞ OLUR"

Fırsat buldukça Eminönü'ne balık-ekmek yemeye geldiğini ifade eden Şafak Bıyık, "Valla kapanması yanlış olur. Halkın sevdiği bir yer. Bizler de her zaman balık yemek için buraya geliyoruz. İnşallah burası kapanmaz. Bu gelenek yaşatılır" dedi.

Öte yandan kaldırılması planlanan balık ekmek tekneleri drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA