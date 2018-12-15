Eminönü'nde Yüzlerce Metrelik "Umut Kuyruğu" Havadan Görüntülendi

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır çarşısının önüne kadar uzandı. Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.