Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi

Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta sonu havanın sıcak oluşunu fırsat bilerek Eminönü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu havanın sıcak oluşunu fırsat bilerek Eminönü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Alanda oluşan trafik ve kalabalık havadan drone ile görüntülendi.

Hafta sonu havanın sıcak oluşunu fırsat bilen çok sayıda vatandaş cumartesi günü Eminönü'ne geldi. Alanda oluşan kalabalık ve trafik havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. - İSTANBUL

Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Burak Özçivit Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eminönü'nde yoğunluk havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 15:02:35. #1.15#

title