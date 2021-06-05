EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
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EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eminönü'nde gezmeye ve alışverişe gelenler yoğunluk oluşturdu.

Eminönü'nde gezmeye ve alışverişe gelenler yoğunluk oluşturdu.

Güzel havayı fırsat bilen birçok kişi Eminönü'ne akın etti. Gezmeye ve alışverişe gelenler, yoğunluk oluşturdu. Vapur iskelelerinin önlerinde de kalabalık olduğu görüldü. Galata Köprüsü'nde de olta balıkçıları yerlerini aldı.

"DIŞARIYA AKIN ETTİK"

Trabzon'dan İstanbul'a gezmeye gelen Fikret Yüce, "Çok kalabalık. İnşallah vakalar artmaz. Biraz düşüş oldu ama artmaz umarım. Ana baba günü, izdiham. Gezdik, tarihi mekanlarını gördük. Şimdi de döneceğiz memleketimize. Tedirgin oluyoruz. Devlet tamam kısıtlamaları esnetti ama koronavirüs daha bitmedi. Herkes bitti düşüncesinde" diye konuştu. Ailesiyle birlikte Eminönü'ne gelen Ayşenur Avcı, "Hava almaya geldik. Yasaklar da bitince evde sıkıldık. Kısıtlama olmayan ilk cumartesi o yüzden biz de dışarıya akın ettik. Alışveriş yaptık, gezdik, kahve içtik. Umarım virüs biter. Kalabalık tedirgin etti ama yine çıkıyoruz, yapacak bir şey yok" dedi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUN TRAFİK

Öte yandan D-100 Haliç Köprüsü'nde de yoğun trafik oluştu. Her iki istikamette de araç yoğunluğu görülürken, İBB trafik verilerine göre saat 16.45'te İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 69 olarak kaydedildi.

EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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