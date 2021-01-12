EMİNÖNÜ'NDE YAĞMUR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
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EMİNÖNÜ'NDE YAĞMUR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

12.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:09
EMİNÖNÜ'NDE YAĞMUR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış için bugün sarı uyarı verildi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış için bugün sarı uyarı verildi. Beklenen sağanak şeklindeki yağış akşam saatlerine doğru Eminönü'nde etkili oldu. Vatandaşların şemsiye ve yağmurluklarla önlem aldığı görülürken, hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için batı kesimlerden başlayarak zamanla batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi. MGM tarafından meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Eminönü'nde akşam saatlerinde etkili olan yağışa kimi vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Erken uyarılar nedeniyle çoğu vatandaşın şemsiye ve yağmurlukla önlem aldığı görülürken, aniden yağmura yakalananlar durak ve dükkan önlerine sığındı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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