Eminönü'nde Vapur İzdihamı

Eminönü'nde Vapur İzdihamı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABayram'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı.

Eminönü'nde Vapur İzdihamı

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayram'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı. Akşam saatlerinde, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü İskelesi doldu taştı. Caddeye kadar taşan vapur kalabalığı geç saatlere kadar sürdü. 

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Eminönü İskelesinde yaşanan izdiham

-Kalabalığın caddeye kadar taşması 

AKTÜEL

-Eminönü İskelesi

-Vapura binenler

-İskeledeki kalabalık

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