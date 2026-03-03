Haberler

Eminönü'nde tramvay raydan çıktı

Güncelleme:
İstanbul Eminönü'nde T1 Kabataş-Bağcılar TramvayHattı'nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı.

İstanbul Eminönü'nde T1 Kabataş-Bağcılar TramvayHattı'nda sefer yapan tramvay, raydan çıktı. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ istikametine seyir halinde olan tramvay, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, raydan çıkan tramvayı yeniden hatta almak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Sirkeci, Bağcılar, Kabataş ve Karaköy istasyonları arasında kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

