Eminönü'nde tehlikeli kalabalık
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Eminönü'nde tehlikeli kalabalık

Eminönü'nde tehlikeli kalabalık -Eminönü'nde dikkat çeken yoğunluk Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Eminönü'nde aldı.

14.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:09

Eminönü'nde tehlikeli kalabalık

-Eminönü'nde dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Eminönü'nde aldı. Galata Köprüsü'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafe kuralını hem de maske takmayı unuttu.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü'ne akın etti. Galata Köprüsü'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem maske takmayı hem de sosyal mesafe kuralına uymayı unuttu. Normalleşme ile virüsü unutan vatandaşlar adeta canlarını hiçe saydı. Galata Köprüsü'nde vatandaşların balık tuttuğu görüldü. Öte yandan otobüs duraklarında araçların oluşturduğu yoğunluk da dikkat çekti.

Eminönü'nde tehlikeli kalabalık

Kaynak: İHA

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