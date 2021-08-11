Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim
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Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim

Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eminönü'nde Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksicilere yönelik yapılan denetim yapıldı.

Eminönü'nde Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksicilere yönelik yapılan denetim yapıldı. Polis memuru kendisini Arap turist olarak tanıtarak taksiye bindi. Kısa mesafede taksicinin taksimetre açmayarak fazla para alması kameraya yansıdı. Fazla para alan taksi sürücüsüne bin 110 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, ticari taksi trafikten men edildi.

İstanbul Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminönü'nde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde durdurulan taksilerde evrak kontrolleri yapıldı. Sirkeci'den Arap turist olarak ticari taksiye binen sivil ekipler, yolculuk boyunca taksi şoförlerini kontrol ederek kurallara uymayanları kontrol etti. Taksime gideceğini söyleyen sivil trafik ekibi yolculuk esnasında taksimetre açmadığını ve kısa mesafede 90 TL istediğini tespit etti. Bunun üzerine sivil ekipler kendilerinin polis olduğunu söyleyerek taksi sürücüsünü Eminönü'ndeki uygulama noktasına çekti. Taksi içerisinde yaşanan diyaloglar ise yine polis ekiplerinin kamerası ile kaydedildi. Denetimler esnasında taksimetre açmayarak kısa mesafede turistlerden fazla para alan taksi sürücüsüne bin 110 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ticari taksi ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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