Eminönü'nde sosyal mesafesiz bayram alışverişi
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Eminönü'nde sosyal mesafesiz bayram alışverişi

Ramazan Bayramı öncesinde alışverişin vazgeçilmezi haline gelen Eminönü'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Eminönü'nde sosyal mesafesiz bayram alışverişi
22.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:35

Ramazan Bayramı öncesinde alışverişin vazgeçilmezi haline gelen Eminönü'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşların pastırma ve sucuğa olan ilgisi nedeniyle dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibari ile başlayacak. 26 Mayıs 00.00'da sona erecek olan 4 günlük kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan vatandaşlar, Eminönü'ne gelerek alışverişlerini yaptı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tarihin en boş halini yaşayan Eminönü'nde bayramın yaklaşmasıyla beraber yoğunluk yaşandı.

Bayramı evde geçirecek vatandaşların kahve ve şekere nazaran pastırma ile sucuğa ilgi gösterdiğinin gözlendiği Eminönü'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Pastırma ve sucuk satan dükkanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar fiyatların pahalılığından dert yanarken, esnaflar fiyatların geçen sene ile aynı olduğunu söyledi.

"ADET YERİNİ BULSUN DİYE GELDİK"

Bayram için kahvaltılık almaya çıktığını söyleyen Saliha Fırat, "Kimse gelmeyecek tabi ki. Yine de biz kendimiz yiyeceğiz. Öyle bir bayram alışverişine çıktık. Adet yerini bulsun diye geldik. Sabahtan az yoğunluk vardı. Çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Bir bakıyorsun. 1 kilo zeytin 50 lira. Onun yanında peynir, başka şeyler alıyorsun" dedi.

Sucuk ve pastırma kuyruğunda bekleyen Fadime Şengün, "Ben pastırma alacağım. Eşim çok seviyor. Başka bir şey almayacağım. Böyle kuyruk var. Şeker filan almayacağım. Çocuklarımın hepsi gençler. Birkaç gündür çok aşırı yoğun" diye konuştu.

"KALABALIK VAR. SAĞLIK AÇISINDAN İYİ DEĞİL ASLINDA AMA BAYRAMDIR"

Çarşının yoğunluğu fazla olduğunu dile getiren esnaf Hasan Öner, "Kalabalık var. Sağlık açısından iyi değil aslında ama bayramdır. Son gün olduğu için vatandaş alışverişi yapıyor. Az da olsa satışlarımızı yapıyoruz. Vatandaş ne kadar ihtiyaç varsa o kadar alıyor. Kimse kimseyi ziyarete de gelmeyecek. Şeker, lokum, kuru yemiş ağırlıklı alınıyor. Fiyatlar bu sene ucuz. Geçen biz 40 liraya sattığımız şekeri bu sene 25 liraya satıyoruz" diye konuştu.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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