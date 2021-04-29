(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
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(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU

(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbullular, 17 günlük tam kapanmaya saatler kala alışveriş yapmak için Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti.

İstanbullular, 17 günlük tam kapanmaya saatler kala alışveriş yapmak için Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na akın etti. Hem ramazan hem de bayram alışverişi yapanlar çarşıda yoğunluğa neden olurken, esnaf satışlardan memnun kaldı. Eminönü'nde bulunan otopark da yoğunluk nedeniyle doldu taştı. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, günlük ihtiyaçların yanında bayram alışverişini de öne çekti. Hem ramazan hem de bayram için alışveriş yapmak isteyenler soluğu, Tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü'nde aldı. Vatandaşlar bayram şekerinden kahveye, kahvaltılık ürünlerden çereze kadar bir çok ürün aldı. Tezgahlarda arife günü yoğunluğu yaşandı. Eminönü otobüs durakların yanında bulunan otoparkta da boş yer kalmadı.

"EVDE İNSANIN SIKILDIKÇA YİYESİ GELİYOR"

Alışverişini tamalayan Samiye Sur, "Kahve aldım, lokum aldım, fındık içi aldım, bitter çikolata aldım. 17 gün için bunlar, evde insanın sıkıldıkça yiyesi geliyor. Ben tanıdık dükkan var oradan aldım, ürünlerin hepsi kapalı. Ama burada açık hepsi, insanlar ürünlere elleriyle dokunuyor"dedi.Serpil Özgüler ise, "Listede her şey var, kahvaltılık, çerez, bayramlık her şey var. 17 gün için çerez düşünüyoruz, evde ne yapacaklar akşamları oturunca. Balkonumuz var, akşamları çayın yanında çerez yiyeceğiz" diye konuştu.

"TOPTAN ALIŞVERİŞ OLUYOR"Eminönü esnafı ise kalabalıktan memnun. Peynirci Erdal Yusufoğlu, "Kalabalık var, satışlar çok şükür çok iyi. Bu 17 günlük kapanmayı Sayın Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra vatandaş, bir kiloluk paket peynir alıyorsa, iki tane, üç tane almaya başladı. Bir kilo çeçil alıyorsa, üç kilo almaya başladı. 17 günlük kapanmadan dolayı iyi alışveriş oluyor, toptan alışveriş oluyor, çok şükür iyi" dedi.

Şeker ve kuruyemiş satışı yapan Dursun Aydoğan, "Şeker zaten bitti bizde, bir şey kalmadı. Şu anda satışlar iyi. Bayram öncesi şeker alışverişi yapıldı ama istenen gibi değil, az oldu. 200-250 kilo falan satmışızdır" diye konuştu.

- İstanbul
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
(Havadan görüntüyle) EMİNÖNÜ'NDE SON GÜN YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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