Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
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Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eminönü'nde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Eminönü'nde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu alan ve yolcu kılığındaki sivil polisleri aracına almayan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan taksiler üzerinde evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Yolcu kılığına giren sivil ekipleri aracına almayan bir taksi sürücüsü uygulama noktasına çekilerek cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda taksi sürücüsünün emniyet kemerinin de takılı olmadığı tespit edildi. Denetim boyunca 2 ayrı taksi sürücüsüne emniyete kemeri takmamaktan 144'er TL, 1 taksi sürücüsüne de fazla yolcu almaktan 113 TL para cezası kesildi. Taksiye 6 yolcu alan sürücü ise, "Kıramadım, çocuk kalsın mı diyeyim" diyerek kendini savundu.

"PAZARLIK YAPMIYORUM"

Denetimde tüm kontrollerden kusursuz geçen taksi sürücüsü Kayhan Kaya, "Uygulamayı iyi buluyorum. Hakkıyla yapan var. Hakkıyla yapmayan var. Arada hakkıyla yapmayan gidiyor. Taksimetre açıyorum. Pazarlık yapmıyorum. Navigasyonum sürekli açık. Kurallara uymayanlar için memur arkadaşlar gerekli yaptırımları yapıyor. Taksimetrede pazarlık yapanlar var maalesef" dedi.

"100 METRE GERİDEN ALDIK"

Emniyet kemeri ve maske takmayan taksi sürücüsü, "Yolcuyu 100 metre geriden aldık. Daha fırsat bulamadık. Hemen sağ çektiler. Maske vardı ama attık diye kendini savundu" dedi.

"Sultanahmet'e çıkacaktım"

Yolcu kılığındaki sivil polisleri almayan taksiye almayan ve emniyet kemeri taksi sürücüsü Sait Yolcu, "Durağa çıkacağım. Sultanahmet'e çıkacaktım. Buradan dönmem gerekiyor. Köprüden indim. Otellerle çalıştığımız için oraya gidiyordum. Ben durup 'Nereye' diye sormadım" diye konuştu.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/İHA)

Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim
Eminönü'nde sivil ekiplerden taksilere yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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