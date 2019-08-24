EMİNÖNÜ'NDE SEL FELAKETİNİN ÜZERİNDEN 1 HAFTA GEÇTİ; ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

24.08.2019 14:21

EMİNÖNÜ'ndeki sel felaketinin üzerinden 1 hafta geçti. Alt geçit çarşısında 20'den fazla dükkanın kepenkleri hala kapalı. Esnafın onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da geçen cumartesi günü şiddetli yağışta sular altında kalan Eminönü alt geçidindeki çalışmalar sürüyor. Vatandaşların demir bariyerlerle çevrilen alt geçidi kullanmasına izin verilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tadilat çalışmalarına devam ederken, alt geçitte dükkanları bulunan esnaf da tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf Cemal Hasan, 90-110 bin lira arası bir zararların olduğunu söyleyerek, ? Mallar hep pas tutmuş. Pasını çözmeye çalışıyoruz. Çoğunluğu çöpe gitti, hafif olanı da kurtarmaya çalışıyoruz. Duyduk ki 6 ay kiraya yardım edeceklerini söylemişler" şeklinde konuştu.

30 senedir aynı yerde iş yeri işleten Erkan Ulubal ise, 'Ayın 17'sinden beridir kapalıyız. Bir taraftan malın zararı var 130-140 bin liraya yakın. Artı bir de tadilat sürecek. 1 ay mı sürecek, 45 gün mü sürecek. Bir de o sürede kapalıyken zararımız olacak. Şimdi tadilat yapıyor belediye. Ondan dolayı iki taraflı zararımız var. İyi bir çalışma yapıyorlar sağ olsun belediyenin ekibi de, belediye de komple hepsi buraya döküldüler. Esnafına sahip çıktılar. Geçen sene değil evvelki sene de yaşamıştık. Bu kadar değil ama bunun yarısı kadar olmuştu. O zaman herhangi bir yetkili gelmedi. Esnaflar aramızda para toplayarak motor aldık. Motorla buranın suyunu kendimiz çektik. Her şeyi kendimiz yaptık. Ama bu sene Allah razı olsun, vali bey de geldi. 6 aylık kirasını üstleneceğini söyledi. İmamoğlu da yardım edeceğini söyledi. Şu anda da görüyorsunuz çalışmalar devam ediyor" İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA