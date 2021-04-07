Eminönü'nde Ramazan bereketi

İSTANBUL(İHA) – 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti.

İSTANBUL(İHA) – 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Eminönü'nün yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kameralarına yansıdı. Binlerce kişinin yöresel ürünler almak üzere akın ettiği Fatih Kadınlar Pazarı ise boş kaldı.

"Misafirlerimizi güzel ağırlamak için hurma aldık"

Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı, "Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya'da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye'de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık" dedi.

"Tuzsuz peynir tercih ediyorlar"

Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, "Halkımız ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar" diye konuştu.

Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, "Eski Ramazanlar nerede diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı