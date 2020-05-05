Eminönü'nde Ramazan alışverişi yoğunluğu
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Eminönü'nde Ramazan alışverişi yoğunluğu

Eminönü'nde Ramazan alışverişi yoğunluğu
05.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:46

EMİNÖNÜ ve Mahmutpaşa'da koronavirüs salgınına rağmen Ramazan alışverişi yoğunluğu yaşandı.

EMİNÖNÜ ve Mahmutpaşa'da koronavirüs salgınına rağmen Ramazan alışverişi yoğunluğu yaşandı. Alışverişe gelen vatandaşların çoğu maske takarken, sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü. 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un Cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan alışverişine gelenler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Alışverişe gelen vatandaşların çoğunun maskelerini taktığı görülürken ara sokaklarda sosyal mesafe kuralının ihlal etti.  

Ramazan alışverişine gelen Ersin Bütün, kalabalıkla temas etmemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Ramazan için alışverişimize geldik. Arkadaşlarımızla alışverişimizi yapalım dedik. Korona belası bitse çok güzel olacak. Yoğunluktan tedirgin oluyoruz ama insanlar ihtiyaçlarını gidermek için çıkmak zorunda kalıyor. Kalabalığa fazla temas etmemeye çalışıyoruz ama yine de dokunacağımız yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz" dedi. Yoğunluğun korkutucu olduğunu söyleyen Mesut Bütün ise, "Bayram alışverişini yapmak için geldik. Yoğunluk biraz korkutuyor ama kalabalık ortama girmemeye çalışıyoruz. Mesafeyi koruyoruz" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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