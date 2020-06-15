Eminönü'nde polis sosyal mesafeye uymayan vatandaşları drone ile uyardı
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Eminönü'nde polis sosyal mesafeye uymayan vatandaşları drone ile uyardı

NORMALLEŞME sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar Eminönü Meydanı'na gitmeye başladı.

Eminönü'nde polis sosyal mesafeye uymayan vatandaşları drone ile uyardı
15.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:22
NORMALLEŞME sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar Eminönü Meydanı'na gitmeye başladı. Vatandaşların maske kullandığı fakat sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Polis ekipleri ise vatandaşları hem ekip otosundan hem de drone ile uyardı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar Eminönü Meydanı'na gitmeye başladı. Vatandaşların maske kullandığı fakat sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise vatandaşları hem ekip otosundan hem de drone ile uyardı. Polis otosundan yapılan anonsta "Değerli İstanbullular koronavirüs ile mücadelemiz devam etmektedir. Bu sebeple lütfen maskelerimiz takılı bir biçimde sosyal mesafe kurallarına uyalım. Önceliğimiz sağlığınızdır. " uyarısı yapılırken, dronedan yapılan anonsta ise "Sayın İstanbul sakinleri sizlerin ve ailenizin sağlığı için lütfen maskesiz dışarıya çıkmayın ve sosyal mesafe kurallarına uyun" uyarısında bulunuldu. 

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru drone pilotu Necat Kalkan, "Sosyal mesafe konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Aynı zamanda termal kamera ile standart sapma yöntemiyle, vücut sıcaklığı diğer vatandaşlardan farklı olan vatandaşlarımızı tespit etmeye çalışıyoruz. Koronavirüs ile mücadelede drone kullanıyoruz. Herhangi bir sorun ile karşılaştığımızda ateşi yüksek bir vatandaşımızı tespit ettiğimiz zaman hemen muhafaza altına alıp 112 unsurlarına teslim ediyoruz. Beyazıt Meydanı, Aksaray Meydanı'nda da drone uçuruyoruz. İlerleyen zamanda Sultan Ahmet Meydanında da olacağız." diye konuştu.İzmir'den geldiğini ifade eden Alparslan Ünüvar, "İzmir ile İstanbul arasında fark var. Sanki İzmir daha fazla dikkat ediyor. Burada sosyal mesafeye dikkat edilmiyor" derken, 66 yaşındaki Mehmet Kol, "Bizim yaşımızdakiler mesafeyi koruyorlar da gençler korumuyor. Onlar yüzünden biz de eziyet çekiyoruz. Üç ay evde kaldım, daha ilk kez bugün dışarıya çıktım. Özlemiştim buraları, kalabalığı, onun için geldim, burada oturuyorum. Üç ay zor geçti, hep balkonda oturdum, millet gezdi biz baktık." şeklinde konuştu. Zeynep Şahin ise "Yasaklar tekrar gelirse iyi olur. Ben işim olmadan dışarıya çıkmıyorum. Bugün zorunlu olduğum için dışarıya çıktım. Özellikle Anadolu yakasında daha fazla yoğunluk var. Biz de kendimizde önlemimizi alıyoruz. Bugün mecbur kaldığım için toplu taşıma kullandım. Tramvaya biniyoruz, belli bir kapasitede kişi alsalar daha iyi olur ama tıklım tıklım yine de kendimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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