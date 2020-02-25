Eminönü'nde otelde yangın
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Eminönü'nde otelde yangın

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı.

25.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:39
Eminönü'nde otelde yangın

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

, Mimar Hayrettin Mahallesi Tiyatro Caddesi Balipaşa yokuşunda bulunan 4 katlı otelin 4. katında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükseldiğini görenler durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Kısa sürede olay yerine ekibi sevk edildi. ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. 


Kaynak: DHA
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