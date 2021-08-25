EMİNÖNÜ'NDE KURALLARA UYMAYAN TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI

FATİH Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı.

FATİH Eminönü 'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, yolcu taşıma kapasitesini aşan ve belgeleri eksik olan taksicilere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan iki taksi sürücüsüne ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Taksi taşıma kapasitesini aşarak ikisi çocuk 6 yolcu alan taksi sürücüsüne ise 113 lira para cezası uygulandı. Öte yandan yolcu gibi taksilere binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücüler ise denetim noktasında durdurularak uyarıldı. Ekipler ile sürücülerin diyalogları, polis yaka kamerası tarafından kaydedildi.

"İŞİ HAKKIYLA YAPMAYAN BİR SÜRÜ ARKADAŞIMIZ VAR"

Taksici Kayhan Kaya, "Olması gereken bir uygulama. Maalesef bu işi hakkıyla yapmayan bir sürü arkadaşımız var. Ben yeni başladım. İki aylık sürücüyüm ama memnunum. Taksimetre ile çalışmayı tercih ediyorum. Navigasyonum da sürekli açıktır. Müşteri de ekrandan nereye gittiğini görebiliyor. Yolcuların güveni artıyor" dedi.Yolcu gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücü Sait Yolcu, "Şimdi köprüden indim. Otellerle çalışıyorum. Anons geçti, müşteri almaya otele gidiyordum. Durmadım zaten" diye konuştu.Yolcu taşıma kapasitesini aştığı için ceza kesilen bir taksici, "Herkes işini yapıyor. Kıramadığım için aldım. Ne yapayım? 'Çocuk kalsın' mı diyeyim? Mecburen aldım. Turist değildi" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: -----------------Sivil trafik ekiplerinin taksiler durdurması-Polisler ile sürücülerin konuşması-Sürücülere cezai işlem uygulanması-Yolcu taşıma kapasitesini aşan sürücü ve yolculardan görüntü-Röpler-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı