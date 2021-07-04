Eminönü'nde kısıtlamasız ilk pazar günü oluşan kalabalık böyle görüntülendi

Eminönü'nde kısıtlamasız ilk pazar günü oluşan kalabalık böyle görüntülendi -Eminönü'nden kısıtlamasız ilk pazar günü "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstanbullular, Eminönü'ne akın etti.

Eminönü'nde kısıtlamasız ilk pazar günü oluşan kalabalık böyle görüntülendi

-Eminönü'nden kısıtlamasız ilk pazar günü "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler

İSTANBUL - Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstanbullular, Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde "iğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler kameraya böyle yansıdı.

Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, Eminönü'ne akın etti. Uzun bir aradan sonra oluşan bu görüntü "iğne atsan yere düşmez" dedirtti. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu da gözlerden kaçmazken, koronavirüssüz günleri hatırlatan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç